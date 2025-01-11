ياسمين عز تنقلب على الرجال: الجواز بداية سكة العذاب

انقلبت المذيعة ياسمين عز على الرجال، مع بداية العام الجديد 2025 على عكس ما اشتهرت به خلال الفترة الماضية بدعمها الكبير للرجال، والذي يعرضها للكثير من الهجوم والانتقادات من النساء.

وقالت «عز»، خلال برنامجها «كلام الناس» عبر قناة «MBC مصر»، «أنا فجأة لقيت الستات بقت بتحبني، رضيوا عليا فجأة، أنا مش عارفة عملت إيه، دخلت على فيديو في 7 آلاف تعليق كلهم راضيين عليا، لدرجة اللي أنا خوفت، من اللحظة هنفتح صفحة جديدة مع بعض».

ونصحت البنات بعدم الزواج إذا كان السبب أن يكون الرجل سندا وضهرا لها، متابعة: «اللى عاوزة تتجوز عشان يكون الراجل ضهر ليها، إيه السبب؟ هي إبراهيم الأبيض ماشية بتعمل مشاكل».

وأوضحت أنه يجب على البنات تغيير أهدافهن مع السنة الجديدة، متابعة: «بلاش جواز، الجواز بداية سكة العذاب ومضيق السراب».

وأضافت: «البنت اللى بتتجوز بتشيل هم فوق همها حتى لو تعبانة، هيقولها عاوز أتعشى، اللى بتتجوز مش هتبقى من الـ10% المحظوظين».

وتابعت: «التى ترغب من الفتيات الزواج بسبب الأمان المادى، يجب عليها العمل. واللى عاوزة تتجوز عشان تخلف حقها تتجوز وتخلف سلحف نينجا صغير، ويبقى عندها سلحف نينجا صغير وواحد كبير».

ونصحت ياسمين عز السيدات بعدم طلب الأموال من أزواجهن، موضحة أن «المرأة ليست مضطرة لطلب النقود من زوجها، لأن هذا حقها بطبيعة الحال»، بحسب قولها.

صدى البلد