مناوي: تشرفت بزيارة أهلنا في منطقة التضامن بالولاية الشمالية دنقلا

قال مني أركو مناوي إنه بدعوة كريمة من لجنة الإسناد الشعبي تشرفت اليوم بزيارة أهلنا في منطقة التضامن بالولاية الشمالية دنقلا ، برفقة قيادات من هيئة القيادة والسيطرة بالقوة المشتركة وجدنا فيهم حفاوة وكرم يعكس شهامة الرجل السوداني الوطني ، إن ما حققه الشعب السوداني من وحدة وتلاحم وطني يعد إنجازا يصعب تفكيكه.

ومهما حاول تحالف الجنجويد مع الخونة والمارقين من دول الشتات فإن الشعب السوداني سينتصر بإرادته وثقته في نفسه

رصد وتحرير – “النيلين”