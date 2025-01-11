شاهد بالفيديو.. رجال ونساء.. سودانيون بمنطقة “المريوطية” بالقاهرة يخرجون في مسيرات احتفال بعد تحرير الجيش لود مدني ويغنون (الليلة مسافر أنا أنا)

احتفل سودانيون مقيمون بالعاصمة المصرية القاهرة, بتحرير الجيش اليوم السبت, لمدينة ود مدني بولاية الجزيرة.

وبحسب مقطع فيديو متداول رصده محرر موقع النيلين, فقد خرج السودانيون رجال ونساء في مسيرات فرح احتفالاً بتحرير الجيش للمدينة الهامة.

ووفقاً لما ذكر ناشرو المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي, فإن الاحتفالات كانت بالشارع العام بمنطقة “المريوطية” بحي فيصل, بمحافظة الجيزة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد احتفل السودانيون بالغناء (الليلة مسافر أنا أنا) في إشارة لقرب عودتهم لأرض الوطن.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين