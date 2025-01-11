سياسية

مالك عقار يوجه خطاب هام إلى الشعب السوداني مساء الأحد

2025/01/11
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مالك عقار
بيان صحفي
يعلن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد مالك عقار إير، عن إلقاء خطاب هام موجه إلى الشعب السوداني غدًا الأحد، ١٢ يناير ٢٠٢٥ عبر شاشة تلفزيون السودان، في تمام الساعة السابعة مساءً.
سيخصص هذا الخطاب لمناقشة قضايا استراتيجية بالغة الأهمية تتعلق بالحرب الجارية وتداعياتها، بالإضافة إلى استشراف المرحلة المقبلة. يدعو نائب رئيس مجلس السيادة كافة أبناء وبنات الشعب السوداني لمتابعة هذا الخطاب الذي سيتناول قضايا حاسمة لمستقبل البلاد.
مكتب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي

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