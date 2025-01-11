مالك عقار يوجه خطاب هام إلى الشعب السوداني مساء الأحد

يعلن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد مالك عقار إير، عن إلقاء خطاب هام موجه إلى الشعب السوداني غدًا الأحد، ١٢ يناير ٢٠٢٥ عبر شاشة تلفزيون السودان، في تمام الساعة السابعة مساءً.