حاكم النيل الأزرق: اليوم سطر ابطالنا في القوات المسلحة و القوات المساندة لها مجداً جديداً

اليوم سطر ابطالنا في القوات المسلحة و القوات المساندة لها مجداً جديداً يضاف الي تاريخها العريض المليئ بالانتصارات بعد ان سطروا اروع و اعظم الملاحم البطولية بتحرير مدينة ود مدني التي ارتكبت فيها المليشيا ابشع الجرائم الانسانية هذا الانتصار يمثل نهاية لما يسمي مليشيا الدعم السريع الارهابية ، وبهذا نزف التهاني القلبية الصادقه لجماهير شعبنا الوفي و الي قواتنا المسلحة الصامدة و كل القوات المساندة لها، و نتمني الرحمة لشهدائنا الابرار و الشفاء العاجل للجرحي و المصابين و عودة حميدة للمفقودين .