معتصم أحمد صالح: تحرير مدينة ود مدني هي بداية تحرير كل الجزيرة و العاصمة وكل تراب الوطن

التحية و التهنئة للقوات المسلحة و المشتركة و القوات المساندة الأخرى على انتصاراتها الباهرة على الأوباش، التحية لها و هي تسطر أسمى معاني البطولة و الصمود و العزيمة و البسالة و عظمة ولائها للوطن، و التحية لها و هي تثبت بتحرير مدني أنها لا تتهاون مع المعتدين و لا تفريط في أي شبر من تراب الوطن . التهنئة للشعب السوداني الذي خرج محتفلا في كل ربوع العالم و هو يشعر و قواته الباسلة بالعزة و الشموخ بهذا النصر العظيم، مؤكدا دعمه و وقوفه مع قواته الباسلة و ما قدمتها من تضحيات وبطولات من أجل عزة و كرامة السودان و شعبه العظيم. إن تحرير مدينة ود مدني هي بداية تحرير كل الجزيرة و العاصمة وكل تراب الوطن من دنس مليشيا الدعم السريع، و غدا ستعلن قواتكم الباسلةعن تحرير مصفاة الجيلي، و ستتوالى الانتصارات في ام درمان و دارفور و كردفان حتى نهاية الأوباش.

التحية و التهنئة للقوات المسلحة و المشتركة و القوات المساندة الأخرى على انتصاراتها الباهرة على الأوباش، التحية لها و هي تسطر أسمى معاني البطولة و الصمود و العزيمة و البسالة و عظمة ولائها للوطن، و التحية لها و هي تثبت بتحرير مدني أنها لا تتهاون مع المعتدين و لا تفريط في أي شبر من… — معتصم أحمد صالح (Motasim Adam) (@motasim2000) January 11, 2025