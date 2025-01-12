الشرطة السودانية .. نزف إليكم بشرى تحرير مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة

إلى الشعب السوداني العظيم،

بحمد الله وتوفيقه، وبعزم الأبطال وشجاعة الرجال، نزف إليكم بشرى تحرير مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، من قبضة ميليشيا الدعم السريع المتمردة التي حاولت عبثًا إخضاعها لجبروتها. إن هذا الانتصار الباهر هو شاهد على وحدة شعبنا وصمود قواته المسلحة الباسلة، التي استلهمت إرادتها من عزم الأمة السودانية الأبية.

إن قوات الشرطة، وكجزء أصيل من المنظومة الوطنية، كانت وستظل سنداً متيناً لقواتنا المسلحة الباسلة، ووقوفها جنباً إلى جنب مع بقية القوات النظامية لحماية أرض السودان وشعبه من كل معتدٍ أثيم. هذا الانتصار لم يكن ليتحقق لولا التفاف الشعب السوداني حول جيشه ومؤسساته الوطنية، في مشهد يعكس قوة وحدتنا وتماسكنا أمام المحن.

وإذ نبارك هذا الانتصار الكبير، نعلن لأهلنا في مدينة مدني أننا شرعنا في اتخاذ الترتيبات اللازمة لعودة الخدمات الشرطية بصورة كاملة إلى المدينة المحررة، وإعادة الأمن والاستقرار إلى أحيائها، وتنظيفها من كل مخلفات الحرب وآثار الخراب التي خلفها المتمردون.

إننا في قوات الشرطة نؤكد التزامنا الكامل بمواصلة العمل مع كافة أبناء الشعب السوداني لترسيخ قيم الأمن والسلام، ونبذ كل أشكال الفرقة والشتات. ونناشد أهلنا الأوفياء أن يواصلوا دعمهم ومساندتهم للقوات المسلحة وكافة الأجهزة النظامية، فالسودان هو الأمانة التي نحملها جميعاً، والحرية هي العهد الذي لن نخونه أبداً.

نسأل الله أن يحفظ السودان وأهله، وأن يحقق لشعبنا العظيم ما يصبو إليه من أمن واستقرار وتنمية.

الله أكبر… المجد للسودان… والخلود للشهداء.