جبريل: غداً سيفرح السودانيون الوطنيون بتطهير أرضهم من دنس الأوباش

كتب الدكتور جبريل إبراهيم – رئيس حركة العدل والمساواة السودانية – وزير المالية والتخطيط الاقتصادي:

الله أكبر الله أكبر طلائع القوات المسلحة و القوات المشتركة و كل القوات المساندة في مدني السني و على مشارف مصفاة الجيلي. غداً سيفرح السودانيون الوطنيون بتطهير أرضهم من دنس الأوباش و متعهديهم و من شايعهم. تقبل الله الشهداء و عجل بشفاء الجرحى.

الله أكبر الله أكبر

طلائع القوات المسلحة و القوات المشتركة و كل القوات المساندة في مدني السني و على مشارف مصفاة الجيلي. غداً سيفرح السودانيون الوطنيون بتطهير أرضهم من دنس الأوباش و متعهديهم و من شايعهم.

تقبل الله الشهداء و عجل بشفاء الجرحى. — Gebreil Ibrahim (@GebreilIbrahim1) January 11, 2025

رصد وتحرير – “النيلين”