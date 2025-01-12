سياسية

جبريل: غداً سيفرح السودانيون الوطنيون بتطهير أرضهم من دنس الأوباش

2025/01/12
جبريل ابراهيم
جبريل ابراهيم
كتب الدكتور جبريل إبراهيم – رئيس حركة العدل والمساواة السودانية – وزير المالية والتخطيط الاقتصادي:
الله أكبر الله أكبر طلائع القوات المسلحة و القوات المشتركة و كل القوات المساندة في مدني السني و على مشارف مصفاة الجيلي. غداً سيفرح السودانيون الوطنيون بتطهير أرضهم من دنس الأوباش و متعهديهم و من شايعهم. تقبل الله الشهداء و عجل بشفاء الجرحى.

رصد وتحرير – “النيلين”

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