مدير عام الصحة بالقضارف يهنئ القوات المسلحة وجموع الشعب السوداني بتحرير مدينة ود مدني

هنأ د. أحمد الأمين آدم المدير العام لوزارة الصحة و التنمية الاجتماعية بولاية القضارف الوزير المكلف القوات المسلحة والقوات المساندة لها وجموع الشعب السوداني على النصر الكبير الذي تحقق بدخول مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة سائلاً الله أن تعم الإنتصارات حتى تحرير آخر شبر من أرض الوطن دنسته يد التمرد.

وأكد أن دخول القوات المسلحة والقوات المساندة لها لعاصمة ولاية الجزيرة يعد جزء من النصر والانتصارات المتوالية التي ظلت تحققها مؤكدا أن هذا اليوم جاء بصبر وتضحيات عظام جسدت مقدرة الشعب السوداني للتصدي لطموحات وسعى مليشيا ال دقلو الإرهابية استيطان البلاد عن طريق الغزو الأجنبي ومحو مورثها الثقافي.

وترحم سيادته على أرواح الشهداء الذين سألت دمائهم الطيبة الطاهرة مخصبة أرض هذا الوطن من أجل أن لايتدنس بيد هذه العصابة ومرتزقتها متمنياً عاجل الشفاء للجرحى والمصابين وان ينحل قيد المأسورين.