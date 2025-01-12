صلاح الدين آدم تور: عودة المواطنين لكل المواقع ستكون قريبة بأوضاع أقوى

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي، صلاح الدين آدم تور، أن استعادة السيطرة على جميع المواقع التي طالتها أيدي المليشيا باتت وشيكة، وأن العودة إليها ستكون بأوضاع أقوى وأكثر عزًا وكرامة، مشيرًا إلى قرب عودة المواطنين إلى مناطقهم مكرمين.

وفي تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا)، هنأ صلاح الدين الشعب السوداني بالانتصارات العظيمة التي حققتها القوات المسلحة، والقوات المشتركة، والمستنفرون في ولاية الجزيرة، بما في ذلك تحرير حاضرتها ود مدني، والانتصارات المتوالية في مختلف جبهات القتال.

وأوضح أن هذه الانتصارات تمثل مصدر فخر واعتزاز للسودانيين داخل الوطن وخارجه، متمنيًا استمرار الأفراح وتحقيق المزيد من الانتصارات على كافة المستويات.

ووجه تور تحية خاصة إلى أهل الجزيرة، مشيدًا بصمودهم وثباتهم، ومؤكدًا أنهم سيظلون رموزًا للانتصار، وأن العودة إلى كافة المواقع ستتحقق قريبًا بأوضاع أقوى وأكثر عزًا وكرامة.

سونا