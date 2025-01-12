حمدين: زحف قواتنا لتحرير بقية ولايات السودان مستمر ولن يتوقف

هنأ بابكر حمدين، المستشار السياسي لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير الصحة والرعاية الاجتماعية، القوات المسلحة والقوات المشتركة بمناسبة تحرير مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، من سيطرة مليشيات الدعم السريع المتمردة.

وقال حمدين: “نهنئ القوات المسلحة، وقوات جهاز المخابرات العامة، والقوات المشتركة، والقوات النظامية الأخرى، والمستنفرين، وكتائب المجاهدين، وكل الشعب السوداني بهذا النصر العظيم على المليشيا والمرتزقة وأعوانهم، وتحرير ولاية الجزيرة، التي تعد قلب السودان وأمه الحنون.”

وأضاف: “نؤكد للشعب السوداني العظيم، الذي تحمل بصبر الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، أن قواتكم المسلحة، وقوات جهاز المخابرات العامة، والقوات المشتركة، والمستنفرين، والقوات المساندة تتقدم بثبات وعزيمة الرجال وإصرار المخلصين في جميع محاور القتال، لتطهير كل شبر من أرض الوطن من دنس مليشيا آل دقلو الإرهابية. إن زحف قواتنا لتحرير بقية ولايات السودان مستمر ولن يتوقف، ونبشر أهلنا في دارفور بأن النصر قريب، وستكتمل الفرحة قريبًا بتحرير دارفور والاحتفال معكم بإزالة سرطان المليشيا من جسد السودان.”

واختتم بالدعاء: “نسأل الله عز وجل أن يتقبل شهداءنا، ويشفي جرحانا، ويثبت أقدام جنودنا، ويسدد رميتهم، ويربط على قلوبهم.”

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