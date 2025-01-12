تنفيذي شيكان: التدافع المجتمعي ساهم فى نجاح عقد امتحانات الشهادة الثانوية بكفاءة عالية

قال المدير التنفيذى لمحلية شيكان الاستاذ عبد الناصر عبد الله أن المحلية أنجزت ملف استضافة امتحانات الشهادة الثانوية بكفاءة عالية وتحقيق اعلى درجات التميز والتفرد من حيث توفير الخدمات الضرورية والاساسية بالمجمعات السكنية للطلاب وأشاد عبد الناصر بالتدافع الكبير لكافة فعاليات وشرائح المجتمع وكياناته وتسابقها من اجل دعم واسناد جهود انجاح ملف امتحانات الشهادة الثانوية مضيفاً أن اللجنة العليا المجتمعية لاسناد جهود المحلية استطاعت تحريك فعاليات المجتمع المختلفة ممتدحا حجم التعاون والتنسيق الجيد بين محلية شيكان واللجنة المجتمعية الذى ساهم بصورة كبيرة أن تستمر الإمتحانات فى وضع خدمي وبيئي متميز.

وقال المدير التنفيذى خلال مخاطبته أمس قوافل الإسناد لعدد من المبادرات المجتمعية فى ختام الامتحانات أن هذا التلاحم والتفاعل الرسمى والمجتمعى حقق المطلوب وتحدى الصعاب مما أكد أن الجميع يعمل من اجل عزة ورفعة الوطن مهما كانت الصعاب.

وقدم المدير التنفيذى الشكر لكل المبادرات والمنظمات التى ساهمت فى نجاح إستضافة امتحانات الشهادة الثانوية قائلا أن هذه المبادرات خلدت إسمها باحرف من نور فى سجل التاريخ.

الأستاذ حسين حمد النيل مضوي رئيس لجنة السكن قال أنهم راضين كل الرضا عن الأداء الرسمي والمجتمعي فى ملف امتحانات الشهادة الثانوية ونتمنى أن يكلل هذا التلاحم بأن يحقق طلابنا النجاح الباهر فى نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية.

مدير إدارية أبو شرا الاستاذة انتصار مدنى قدمت الشكر لجميع الشركاء الذين كان لهم السهم الأكبر فى إنجاح عقد امتحانات الشهادة الثانوية.