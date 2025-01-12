افتتاح مجمع الناظر علي محمود للعمليات بمستشفى التقدم وترفيعه لمستشفى تعليمي ببورتسودان

أكد وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم ان افتتاح المرافق الصحية المختلفة يعد بمثابة رسالة للمليشيا بان معركة البناء لم ولن تتوقف بسبب الحرب.

واعلن خلال افتتاحه صباح السبت مجمع الناظر علي محمود للعمليات الجراحية بمستشفى التقدم عن ترفيع المستشفى إلى مستشفى تعليمي عوضا عن ريفي بحيث يضم بين جنباته كافة التخصصات وتوفير خدمة التأمين الصحي.

ودعا الوزير إلى توفير الخدمات الطبية في المناطق الطرفية والريفية لأجل مصلحة المواطن البسيط مشيرا الى ان تسمية المجمع بإسم الناظر لها رمزية مقدرة.

وقال والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور ان افتتاح المستشفيات والمراكز الريفية تقلل من ظل تقديم الخدمات الطبية للمواطن داعيا القائمين على المجال الصحي للمحافظة على مكتسبات المستشفيات من المعدات الطبية معربا عن استعداد حكومة ولايته لتقديم الدعم للقطاع الصحي وتوفير الكادر الطبي المقيم.

من جانبها قالت وزير الصحة بولاية البحر الأحمر د. احلام عبد الرسول ان المستشفى تعتبر انموذج للشراكات الذكية وتحقيق شعار الصحة للجميع وبالجميع.

في سياق متصل تقدم ناظر الامرار والعموديات المستقلة علي محمود بالشكر لكل من اسهم في إنجاح قيام المشروع وإيصال الخدمات للمجتمعات الريفية مثمنا دور المملكة العربية السعودية في هذا الصدد.

وأشار إلى ان قيام المجمع يعد جهداً اجتماعياً قام على أكتاف شريحة الشباب داعيا إلى قيام تجارب مماثلة في مناطق الإنتاج على رأسها جبيت المعادن ومحمد غول.

وذكر رئيس مجلس إدارة الشركة S&P المنفذة لمشروع المجمع الجراحي مهندس محمد صالح ان الشركة هي شراكة استراتيجية بين وزارة النفط وهيئة الموانيء متعهدا بتقديم الدعم اللازم في مجالات الصحة وتدريب الخريجين وخدمات المياه.

من جانبه أبان المدير العام لمستشفى التقدم الريفي د. أحمد مصطفى كاظم أبان ان مجمع العمليات يهدف لخدمة الفئات الضعيفة مشيرا إلى ان معظم الشرائح تعاني من ارتفاع تكاليف العمليات الجراحية.

وناشد الجهات المختصة على رأسها ديوان الزكاة بالولاية والخيرين بدعم المجمع والشرائح ذات الدخل المحدود.

وقال ممثل اللجنة المنفذة للمشروع المهندس علي تيتة ان افتتاح مجمع الناظر علي محمود للعمليات الجراحية الجديد بمستشفى التقدم جاء ضمن احتفالات البلاد بعيد الإستقلال 69 مشيدا بإنتصارات القوات المسلحة في معركة الكرامة مؤكدا ان معركة الجيش الأبيض والقطاع الصحي في ظل هذه الظروف لا تقل عن معركة الكرامة.

وأبان ان المجمع تم تشييده على عدة مراحل إلى ان اكتمل بواسطة شركة S&P