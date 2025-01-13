تنفيذي شندي يقف على سير أداء امتحان النساء والتوليد

انعقد بجامعة شندي امتحان الجزء الثاني لتخصص النساء والتوليد والذي نظمه المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبيه لعدد ٥٣ نائب أخصائي ووقف المدير التنفيذي لمحلية شندي الاستاذ خالد عبد الغفار الشيخ برفقة رئيس مجلس الجامعة م. معتصم إبراهيم ومدير جامعة شندي د. حسن عوض الكريم وعميد كلية الطب جامعة شندي على سير اداء الامتحان.

وأكد المدير التنفيذي اهتمام محليته ببرنامج وأنشطة المجلس الطبي السوداني وتسخير كافة المعينات التي تسهم في استمرار عمل المجلس بالمحلية.

وقال الاستاذ خالد بأن شندي جاهزة لاستضافة كافة برامج التعليم ولديها الامكانيات والقدرة لاستضافة اي فعالية قومية وان الجامعة تقوم بدورها الوطني في استضافة الجامعات السودانية وامتحانات المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية واشار المدير التنفيذي الى اسهامات وادوار الجامعة في امتحانات الشهادة السودانية.

واشاد المدير التنفيذي بالإجراءات الفعلية لتقنين عمل الكوادر الطبية المساعدة لدفع العمل الصحي لاستكمال الخارطة الصحية والتغطية الصحية الشاملة بهذه الكوادر.

وقال رئيس مجلس الجامعة ان الجامعة لديها المقدرات والبيئة الجاهزة لاستضافة اي فعالية وطنية.

فيما اعتبر مدير الجامعة د.حسن عوض الكريم أن قيام امتحانات التخصص في جامعة شندي اضافة حقيقية للجامعة مؤكدا قدرتها لاستضافة كافة الفعاليات القومية وقال ان هذا الامتحان نتيجة الأمن والاستقرار الذي تشهده المحلية وتعاونها الكبير مع المجمتع المحلي.