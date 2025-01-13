صحة الخرطوم تعلن الشروع في إنفاذ خطة متكاملة لمكافحة الملاريا ونواقل الامراض

اعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم الشروع في انفاذ خطة متكاملة لمكافحة الملاريا ونواقل الامراض بمحليات كرري وام درمان وأمبدة وبحري تشمل المناطق المحررة حديثاً من قبضة المليشيا المتمردة، وتأتي الخطة متزامنة مع الاعمال الروتينية للادارة العامة للطب الوقائي بالوزارة في مكافحة نواقل الامراض، فيما سجلت حالات الملاريا انخفاضاً خلال الاسبوع الفائت بنسبة بلغت 20% وانحسار في نسب كثافة الباعوض على إثر الحملة التي انطلقت خلال الأسبوعين الماضيين لمكافحة نواقل الامراض والاصحاح البيئي.

ووقف مدير عام وزارة الصحة خلال تنوير تلقاه السبت من مديري القطاع الصحي بالمحليات الاربع عن العمليات الوقائية والحملات المستمرة لمكافحة النواقل وعلى أهم التحديات التي تواجه العمل في هذه المرحلة.

ووجه دكتور فتح الرحمن محمد الأمين مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم مديري الصحة بالمحليات بالاستمرار في الحملات ضد النواقل واصحاح البيئة، بعدما تعهد بتوفير التكلفة المالية اللازمة لاستمرارالحملات بالتنسيق مع الشركاء وكافة الجهات ذات الصلة، حتى تصل الوزارة إلى نسب صفرية في الأمراض التي تتسبب فيها النواقل، وشدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد الصحي ليشمل تحرير اي مناطق جديدة بمحليات بحري وام درمان تتطلب التدخل السريع.

ومن جهتهم اعرب مديرو الاصحاح البيئي بالمحليات خلال الاجتماع التنويري الذي تم بحضور دكتور احمد البشير فضل الله مديرالادارة العامة لطب الوقائي ودكتور بشيرادم اسماعيل مدير ادارة الملاريا بولاية الخرطوم برغبتهم الأكيدة في استمرار الحملات على الرغم من محدودية الامكانيات حتى لايحدث تراجع بعد أن اكدت المؤشرات انخفاض في نسب الاصابة بالملايا بسبب حملات المكافحة وحتى يستمر انحسارها والامراض الأخرى التي تحدث بسبب النواقل، مؤكدين على أهمية تفعيل التفتيش والتدخل المنزلي لمكافحة الباعوض وتوالده داخل المنازل، ونبهوا إلى أن تكلفة التدخل المنزلي والرش بالوسائل المتاحة تكلفته عالية ولكنه يظهر نتائج جيدة على حد تقديرهم، مؤكدين على أن المشكلة الأساسية في فصل الشتاء تتمثل في (المواسير المكسورة) والتي تتسبب في ارتفاع نسبة توالد الباعوض.

وفي ذات الصعيد اكدت الادارة العامة للطب الوقائي في التقرير الاسبوعي الأخير أمام لجنة الطواريء الصحية على عدم تسجيل حالات وفيات بالملاريا حتى نهاية العام 2024، فيما بلغت نسبة اصابات الملاريا 60% بمحلية كرري مقارنة بالعام2022