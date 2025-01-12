عبدالله يحيى عضو مجلس السيادة: مدني ضربة البداية وانتصاراتنا قادمة

هنأ الأستاذ عبدالله يحيى، عضو مجلس السيادة، الشعب السوداني وجميع القوات المسلحة والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية وقوات الإسناد، بمناسبة دحر المليشيات في مدينة ود مدني وضواحيها.

وقال: “هذا الانتصار يمثل بداية سلسلة من الانتصارات القادمة وسحقًا لأعداء الشعب من المليشيات ومرتزقتها. الجميع الآن على أتم الاستعداد لتحرير ما تبقى من مدن السودان، وفي الأيام المقبلة سيزف إلى الشعب السوداني أخبار سعيدة تُعيد الفرح إلى القلوب ويعم السلام أرجاء البلاد.”

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