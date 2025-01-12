الناطق الرسمي للحكومة يحيي المنتصرين في مدينة ود مدني وولاية الجزيرة

صرّح الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام الأستاذ خالد الأعيسر، في منشور له بمناسبة انفتاح القوات المسلحة والقوات المساندة في مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، قائلاً: “أتوجه بالتحية باسم الحكومة السودانية إلى أهلنا الصابرين والصامدين المنتصرين في مدينة ود مدني، وولاية الجزيرة، وكل ولايات السودان”.

وأضاف الأعيسر في منشوره على صفحته بمنصة فيسبوك: “الشعب السوداني، بإرادته القوية وإيمانه الراسخ، لا يُقهر. سيظل شامخًا، ثابت العزيمة كالجِبال، ومصممًا على النصر مهما اشتدت التحديات وتعددت الأزمات والمؤامرات”.

وأكد قائلاً: “النصر بيد الله وحده، وهو القادر على تدبير الأمور.” ووجه التحية إلى القوات المسلحة السودانية، والقوات النظامية، وجهاز المخابرات، والقوات المشتركة، والمستنفرين، وكل من ساهم في نصرة القضية الوطنية.

وختم بقوله: “ستستمر رحلة العطاء والوفاء دون انكسار حتى نصل إلى النهاية المنشودة. نسأل الله أن يحفظ السودان وأهله من كل مكروه، وأن يمنّ على بلادنا بالنصر، والأمن، والسلام، والحرية، والعدالة، ويبعد عنها كل ظلم واعتداء.”

سونا