وزير الصناعة تهنئ الشعب والقوات المسلحة بالانتصارات الأخيرة في ولاية الجزيرة

هنأت وزيرة الصناعة، الأستاذة محاسن علي يعقوب، الشعب السوداني، والقوات المسلحة، والقوات المشتركة، والقوات النظامية الأخرى، والمستنفرين، بمناسبة الانتصارات الأخيرة التي تحققت في ولاية الجزيرة، واسترداد حاضرتها، مدينة ود مدني، التي تم تطهيرها من دنس المتمردين.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الانتصارات تزامنت مع احتفالات البلاد بالذكرى التاسعة والستين للاستقلال المجيد، مما يضفي عليها رمزية وطنية خاصة.

وأهدت الأستاذة محاسن هذه الانتصارات إلى القطاع الصناعي والعاملين فيه، مؤكدة أن ولاية الجزيرة، وحاضرتها ود مدني، تعد من أهم ولايات الثقل الإنتاجي والصناعي في السودان، وأحد أبرز روافد الاقتصاد الوطني.

كما أكدت الوزيرة أن وزارة الصناعة قد وضعت خططًا إسعافية لاستئناف النشاط الصناعي في المناطق المحررة.

واختتمت الوزيرة بترحمها على شهداء القوات المسلحة والقوات الأخرى، متمنية الشفاء العاجل للجرحى، وأن يعم الأمن والسلام كافة أرجاء الوطن.

سونا