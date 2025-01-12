مقر السفارة الجديد بالتجمع الخامس.. سفير السودان بالقاهرة: السفارة تسعى لتعزيز خدماتها للجالية السودانية

أكد الفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي سفير السودان بالقاهرة أن السودان يمتلك أكبر جالية في مصر، ما يفرض مسؤولية كبيرة لتقديم خدمات تليق بالمواطنين السودانيين المقيمين هناك.

وأشار خلال جولة تفقدية اليوم لمقر السفارة الجديد بالتجمع الخامس بالقاهرة إلى أن الرأي العام السوداني يولي اهتمامًا خاصًا بمصر، وهو ما يعكس عمق الروابط التاريخية والثقافية.

كما أعرب السفير السوداني عن خالص شكره وتقديره لمصر، قيادة وشعبًا، على الدعم الكبير الذي قدمته في تسهيل الانتقال إلى المقر الجديد للسفارة السودانية بالقاهرة.

وخص بالشكر وزارة الخارجية المصرية والدبلوماسيين والأجهزة الأمنية، الذين منحوا موافقة استثنائية لتحقيق هذا الانتقال، بما يليق بكرامة وسيادة السودان.

وأكد أن المقر الجديد للسفارة صُمم ليكون منارة لتعزيز العلاقات الثنائية وتقديم الدعم للجالية السودانية.

وأشار السفير عدوي إلى أن الانتقال إلى المقر الجديد يعكس رغبة السودان في تطوير وتعزيز علاقاته مع مصر وكافة سفراء الدول المعتمدين في القاهرة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني المصرية، بما يسهم في تحقيق تعاون أعمق وشراكات أقوى.

واكد على أهمية العمل المستمر لتحقيق أهداف السودان في ظل الظروف الحالية.

ودعا إلى تكاتف الجهود لتقديم أفضل الخدمات الممكنة، بما يعكس تطلعات الشعب السوداني وكرامته.

وقال أن السفارة السودانية بالقاهرة تسعى دائما لتعزيز خدماتها للجالية السودانية وتطوير العلاقات الثنائية بين السودان ومصر بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.