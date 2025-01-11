برئاسة البرهان وغويتا – السودان ومالي يبحثان تقوية آليات التعاون المشترك

إنعقدت اليوم السبت بمدينة باماكو عاصمة جمهورية مالي المباحثات المشتركة بين السودان ومالي، حيث رأس الجانب السوداني رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، فيما رأس جانب جمهورية مالي الرئيس أسيمي غويتا.

تركزت المباحثات حول علاقات البلدين وآليات تعزيز التعاون المشترك.

وقال الفريق أول الركن البرهان في كلمته أمام جلسة المباحثات المشتركة، إن هناك آليات تم تشكيلها لمتابعة تقوية مجالات التعاون في التعليم والزراعة والصناعة، والعمل على تفعيل دور اللجان الوزارية المشتركة وضرورة التنسيق بين البلدين في محاربة الجماعات الإرهابية والمتمردين.

وأضاف رئيس المجلس السيادي أن هناك حملة إستعمارية تقودها دول ضد السودان. وذلك عن طريق دعم التمرد في السودان بهدف النيل من أمنه وإستقراره، مشيرا إلى العمليات الإرهابية التي ظل يقوم بها المتمردون ضد الشعب السوداني.

وطمأن الفريق أول الركن البرهان، رئيس جمهورية مالي بأن النصر على المتمردين سيكون قريباً، مؤكداً عزم السودان على محاربة الإستعمار الجديد، مشيرا إلى التلاحم الشعبي الكبير مع القوات المسلحة والذي كان له القدح المعلى في تحقيق الإنتصارات الآخيرة.

من جانبه أكد الرئيس أسيمي غويتا دعم جمهورية مالي للسودان في مواجهة ما يتعرض له من إستهداف، داعيا إلى الصمود والصبر حتى تحقيق النصر على هؤلاء المتمردين.