الاتحاد الاوروعربي للجيوماتيك بالشرق الأوسط وأفريقيا يعلن عن تكريم مدير عام ضرائب النيل الازرق

اعلن الاتحاد الاوروعربي للجيوماتيك بالشرق الأوسط وأفريقيا عن تكريم الاستاذ حسن عويس مدير عام ضرائب النيل الازرق بمنحه العضوية الفخرية للاتحاد .

جاء ذلك لدى لقاء مدير الضرائب بمقر اقامته بالدمازين اليوم البروفيسور حيدر السنوسي رئيس الاتحاد وذلك في إطار خلق شراكات ذكية ما بين الاتحاد وديوان الضرائب الذي ظل يعمل بمهنية تامة وفق كوادر ه المؤهلة والمتميزة.

واستعرض بروفسير السنوسي دور الاتحاد في العالم عامة وعلي مستوي افريقيا وكذلك الإقليم موضحا ان الاتحاد الاوروعربي للجيوماتيك نفذ برنامج طموحة باقليم النيل الازرق في مجالات التدريب والورش والسماعات والتوثيق والارشفة بالتنسيق مع القوات النظامية وجهاز الامن والشرطة ووزارة الزراعة وديوان الزكاة والبنوك مبينا ان التعاون كان كاملا من قبل مجتمع النيل الازرق والجنرال احمد العمدة والوزراء والأمين العام والمفوضية ومنظمات المجتمع المدني .

وتناول الاستاذ حسن عويس مدير الضرائب دور الضرائب وانجازاته بالنيل الازرق وأكد علي التعاون من أجل الوطن والشركات الذكية التي تخدم النيل الازرق.

وأكد عويس تعاون الجنرال احمد العمدة حاكم اقليم النيل الازرق في حضوره ومتابعته لكل ما يخص العمل العام.

وتشير سونا الى انه سيتم التكريم في مكتب مدير الضرائب يوم الاثنين ١٢ يناير وسيوقع برتكول تعاون مشترك مطلع ٢٠٢٥ كأول برتكول بالنيل الازرق في التدريب والتوثيق.