المجلس الأعلى لتنسيق شئون دينكا أبيي بالسودان يهنئ بتحرير ود مدني

هنأ المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا أبيي بالسودان القوات المسلحة الباسلة، والقوات المشتركة، وكتائب الإسناد الأخرى، والمستنفرين من أبناء الشعب السوداني الشرفاء الذين لبوا نداء الوطن وساندوا القوات المسلحة في تحرير مدينة ود مدني.

وفي بيان أصدره إعلام المجلس الأعلى اليوم، قدم المجلس تهانيه إلى الشعب السوداني كافة من خلال القوات المسلحة السودانية، مشيدًا بالروح الوطنية والتكاتف الذي أظهره الجميع في مواجهة التحديات.

وأضاف البيان: “نسأل الله أن يسدد رمي قواتنا المسلحة دائمًا، حتى يتم تحرير جميع المناطق وتعود البسمة إلى وجوه الشعب السوداني”.

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