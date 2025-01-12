والي الخرطوم :الخروج العفوي للمواطنين رسالة للعالم بان الشعب يقف خلف معركة الكرامة ويدين المليشيا المتمردة

خرجت جماهير ولاية الخرطوم السبت في تجمعات عفوية غمرت شوارع كرري وأم درمان، احتفالًا بإعلان تحرير مدينة مدني.

وتجول والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، في الشوارع معبرًا عن تحيته للجماهير الغفيرة، برفقة الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم، الأستاذ الهادي عبد السيد، ومدير هيئة أمن ولاية الخرطوم، اللواء أمن الوليد بيومي، والمدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة، الطيب سعد الدين، بالإضافة إلى المدراء التنفيذيين لمحليات كرري وأم درمان.

وقال والي الخرطوم إن فرحة المواطنين بهذه الأعداد الكبيرة تحمل رسالة قوية للعالم بأن الشعب السوداني يقف خلف معركة الكرامة، سعيًا للقضاء على مليشيا آل دقلو الإرهابية التي ارتكبت أبشع الجرائم بحق الشعب السوداني. وأكد الوالي أن هناك انتصارات قادمة لتحرير كامل ولاية الخرطوم، مشيرًا إلى التقدم المحرز في جميع محاور الولاية، ووعد الشعب السوداني بأخبار مفرحة قريبًا.