الإعيسر يشارك جالية لندن حفل انتصارات الجيش في مدينة ودمدني – صور

شارك وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، الأستاذ خالد علي الأعيسر، الجالية السودانية في لندن احتفالاتها بانتصارات القوات المسلحة على المليشيات المتمردة، وذلك بتحرير مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة.

كما خرجت الجاليات السودانية في عدة عواصم حول العالم، وشارك جموع الشعب السوداني في مختلف مدن السودان، احتفالًا بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة.

وتواصل القوات المسلحة، إلى جانب القوات النظامية الأخرى والمستنفرين والقوات المشتركة، تقدمها في جميع المحاور، عازمة على تطهير البلاد من دنس المليشيات المتمردة والمرتزقة.

سونا