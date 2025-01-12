“كل القوة الجزيرة جوة”.. عقار يشارك في مسيرة عفوية ويتلقى التهاني من المواطنين بتحرير ود مدني

تلقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار إير، التهاني من المواطنين بمناسبة انفتاح القوات المسلحة في ولاية الجزيرة وتحرير عاصمتها، مدينة مدني. وقد ردد المشاركون شعارات مثل “جيش واحد، شعب واحد”، و”مشتركة فوق”، و”كل القوة الجزيرة جوة”.

وفي هذا السياق، خرجت مسيرة عفوية حاشدة في مدينة بورتسودان، انضم إليها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي من مكان إقامته في بيت الضيافة مساء اليوم، وسط تفاعل كبير من المواطنين.

وقد جابت المسيرة عددًا من شوارع المدينة، وشارك فيها حشود ضخمة من مختلف الأعمار، مهنئين نائب رئيس المجلس بانتصارات القوات المسلحة في ولاية الجزيرة. وعبّرت هذه التظاهرة عن التضامن القوي بين الحكومة والشعب السوداني خلف القوات المسلحة في معركة الكرامة.