هل الملح يطرد الطاقة السلبية من المنزل؟

الاعتقاد بأن رش الملح في أرجاء المنزل يزيل الطاقة السلبية هو فكرة شائعة في العديد من الثقافات، خاصة في الثقافة العربية، وفقًا لموقعي Times of India وMashed.

ويُوصى بوضع الملح في وعاء ورشه في أرجاء المنزل، مع تجنب الأوعية الخشبية غير المعالجة، لأن الملح يمتص الرطوبة وقد يتلف الخشب.

ويفضل استخدام الملح الطبيعي غير المعالج صناعياً، وهذا منطقي من وجهة نظر رمزية، إذ يُنظر إلى الطبيعي على أنه أقوى وأكثر فاعلية، إضافة الأعشاب مثل إكليل الجبل تعزز فكرة التطهير بخصائصها العطرية المعروفة.

ويُنصح بوضع الملح في زوايا المنزل، بجوار الأبواب والنوافذ، وعلى السجاد، هذه الأماكن تعتبر نقاط دخول وخروج للطاقة، وفقًا للمعتقدات الروحانية، ترك الملح لمدة أيام يُنظر إليه كعملية امتصاص للطاقة السلبية.

ويُذكر أن الملح يُبعد العناكب، وهذا صحيح من وجهة نظر عملية، حيث أن الملح يمتص الرطوبة التي تجذب العناكب.

ويُفضل استخدام الملح الخشن (مثل ملح البحر أو ملح الهيمالايا)، لأنه يُعتقد أنه أكثر فاعلية رمزيًا.

ومن المهم تغيير الملح بشكل دوري، حيث يُعتقد أنه يمتص الطاقة السلبية ويجب التخلص منه، يجب التخلص من الملح بطريقة مناسبة، مثل رميه في سلة المهملات خارج المنزل.

ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن النظافة الجسدية للمنزل وتهويته بشكل جيد هي أهم عوامل تحسين الطاقة في المنزل من وجهة نظر عملية، استخدام الملح قد يكون مكملاً لهذه الممارسات.

مصراوي