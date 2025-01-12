شاهد بالفيديو.. في فرح أقيم بإحدى القرى.. عريس سوداني وعروسته يقدمان فواصل من الرقص الرومانسي تحت أنظار المعازيم وساخرون: (الكلام دا أعملوه في الصالة ما في الشارع)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو صاحبته ردود أفعال واسعة وساخرة من قبل المتابعين له على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الذي تم تصويره من حفل زواج أقيم بإحدى القرى السودانية, العروسين وهما يتفاعلان بطريقة رومانسية.

حيث دخل العريس مع عروسته في وصلة رقص رومانسية أمام أنظار المعازيم الذين كانوا يقفون حولهم في ساحة الرقص.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لردود أفعال المتابعين فقد جاءت معظم التعليقات ساخرة على شاكلة: (الكلام دا أعملوه في الصالة ما في الشارع).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين