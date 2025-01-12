شاهد بالصور والفيديو.. استقبالات حاشدة من الشعب المالي للبرهان لحظة وصوله باماكو والرئيس السوداني يكسر “البروتوكول” ويخرج من السيارة لمبادلتهم التحايا

حظي رئيس مجلس السيادة, القائد العام للجيش السوداني, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, باستقبالات حاشد من الشعب لحظة وصوله دولة مالي.

وكان عبد الفتاح البرهان قد وصل باماكو عاصمة مالي، فى زيارة رسمية ضمن جولة أفريقية تشمل السنغال وسيراليون وغينيا بيساو.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد خرج مواطنو “مالي” لاستقبال قائد الجيش السوداني, في لقطة نالت اعجاب الشعب السوداني.

ورد البرهان, على استقبالات المواطنين بمالي, بكسره البروتوكول, حيث خرج من السيارة التي كانت تقله من أجل مبادلة الشعب المالي, التحية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين