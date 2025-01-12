سياسية
البرهان يعقد جلسة مباحثات مشتركة مع عمر سيسوكو رئيس غينيا بيساو
استقبل رئيس جمهورية غينيا بيساو عمر سيسوكو ، الأحد ،رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، والذي وصل اليوم لجمهورية غينيا بيساو في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من الرئيس سيسوكو.
وأجريت مراسم إستقبال رسمية لرئيس المجلس السيادي في القصر الرئاسي في العاصمة الغينية بيساو. وسط حضور رفيع المستوى من المسؤولين الغينيين.
ويرافق رئيس مجلس السيادة في زيارته كل من وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين، ومدير عام جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ركن ميرغني إدريس سليمان.
إعلام مجلس السيادة