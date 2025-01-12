البرهان يعقد جلسة مباحثات مشتركة مع عمر سيسوكو رئيس غينيا بيساو

استقبل رئيس جمهورية غينيا بيساو عمر سيسوكو ، الأحد ،رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، والذي وصل اليوم لجمهورية غينيا بيساو في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من الرئيس سيسوكو.