الناطق الرسمي: القوات المسلحة طهرت المدن من أجل كرامة المواطن فلا يمكن أن تسلبه

▪︎ نهج الحكومة السودانية هو عدم معاقبة المواطنين بناءً على الشبهات والأقاويل أو من دون إثبات التورط وبعد محاكمات عادلة.

▪︎ القوات المسلحة طهرت المدن من أجل كرامة المواطن فلا يمكن أن تسلبه .

▪︎ نص البيان :

” ‏نشرت إحدى القنوات الفضائية “في موقعها الإلكتروني” كشفاً بأسماء لمواطنين سودانيين وصفتهم بالمتعاونين مع ميليشيا الدعم السريع المتمردة.

‏نؤكد بإسم الحكومة السودانية أن الدولة السودانية رائدة في مجال العدالة والقانون، ولا تعاقب المواطنين استناداً إلى الأقاويل والشبهات أو من دون محاكمات عادلة.

‏كل المواطنين الذين كانوا مقيمين -قسراً – في مناطق تحت سيطرة الميليشيا هم مواطنون كاملو الحقوق، مثلهم مثل غيرهم في كل بقاع السودان.

‏نهج الحكومة السودانية هو عدم معاقبة المواطنين بناءً على الشبهات والأقاويل والأخبار المفبركة أو من دون إثبات التورط وبعد محاكمات عادلة.

‏القوات المسلحة السودانية قدمت الشهداء والجرحى وحررت المدن من أجل المواطن وحريته وكرامته، ولا يمكنها أن تسلب أي مواطن هذه الحقوق المشروعة.

‏نحذر من نشر مثل هذه الأخبار المفبركة التي تهدف إلى تشويه صورة الجيش السوداني ومؤسسات العدالة والقانون.