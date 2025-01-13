سياسية
الناطق الرسمي: القوات المسلحة طهرت المدن من أجل كرامة المواطن فلا يمكن أن تسلبه
قال الناطق الرسمي بإسم الحكومة :
▪︎ القوات المسلحة طهرت المدن من أجل كرامة المواطن فلا يمكن أن تسلبه .
▪︎ نهج الحكومة السودانية هو عدم معاقبة المواطنين بناءً على الشبهات والأقاويل أو من دون إثبات التورط وبعد محاكمات عادلة.
▪︎ نص البيان :
” نشرت إحدى القنوات الفضائية “في موقعها الإلكتروني” كشفاً بأسماء لمواطنين سودانيين وصفتهم بالمتعاونين مع ميليشيا الدعم السريع المتمردة.
نؤكد بإسم الحكومة السودانية أن الدولة السودانية رائدة في مجال العدالة والقانون، ولا تعاقب المواطنين استناداً إلى الأقاويل والشبهات أو من دون محاكمات عادلة.
كل المواطنين الذين كانوا مقيمين -قسراً – في مناطق تحت سيطرة الميليشيا هم مواطنون كاملو الحقوق، مثلهم مثل غيرهم في كل بقاع السودان.
نهج الحكومة السودانية هو عدم معاقبة المواطنين بناءً على الشبهات والأقاويل والأخبار المفبركة أو من دون إثبات التورط وبعد محاكمات عادلة.
القوات المسلحة السودانية قدمت الشهداء والجرحى وحررت المدن من أجل المواطن وحريته وكرامته، ولا يمكنها أن تسلب أي مواطن هذه الحقوق المشروعة.
نحذر من نشر مثل هذه الأخبار المفبركة التي تهدف إلى تشويه صورة الجيش السوداني ومؤسسات العدالة والقانون.
خالد الإعيسر
وزير الثقافة والإعلام
الناطق الرسمي بإسم الحكومة السودانية