حركة العدل و المساواة السودانية: القصاص ومحاكمة الذين قتلوا وأجرموا وشردوا الابرياء ونهبوا الممتلكات

تتقدم أمانة إقليم دارفور بالتهنئة الحارة الي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والشعب السوداني عامة والي قوات الشعب المسلحة السودانية، والقوة المشتركة وجهاز الأمن والمخابرات، وقوات الشرطة والمستنفرين، بالإنتصار الكاسح الذي حققته علي المليشيا الإجرامية المتمردة يوم أمس السبت في ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة.

وتحمل عملية استرداد مدينة ود مدني من مليشيا آل دقلو، بشريات عظيمة وكبيرة للشعب السوداني الصامد البطل، بأن تحرير الخرطوم والجنينة وزالنجي ونيالا والضعين وفك الحصار عن الفاشر بات قاب قوسين او أدني، وستهزم المليشيا الإرهابية في كل المدن السودانية التي دخلتها غيلة وغدراً وخيانة بعد محاولتها الانقلابية الفاشلة في ١٤ ابريل ٢٠٢٣ علي الشعب السوداني وقواته المسلحة. وسيصبح السودان ومدنه باذن الله خالية من مليشيا الجنجويد وأعوانهم الذين عاثوا في الأرض فساداً وتقتيلاً وترويعاً.