سياسية
مورال فوق .. حركة العدل والمساواة السودانية – مكتب إسرائيل يهنئ بتحرير مدني
حركة العدل والمساواة السودانية
أمانة المكاتب الخارجية
مكتب اسرائيل
تتقدم مكتب حركة العدل والمساواة السودانية في اسرائيل بعظيم التهنئة للشعب السوداني البطل، ولابناء الجالية السودانية في اسرائيل ولقوات الشعب المسلحة وقوات المشتركة، والمستنفرين بمناسبة تحرير مدينة ودمدني السني، ومواصلة الكفاح الثوري لدحر مليشيا الجنجويد الارهابية وتحرير كل شبر من تراب الوطن.
جل هذه الانتصارات تحققت بفضل من الله ثم بفضل استبسال ابطال القوات المسلحة وفرسان القوة المشتركة والمستنفرين وكل القوي المساندة.
تاتي هذه الانتصارات في مختلف جبهات القتال في تشكيل لوحة زاهية تعكس روح الوطنية والذود عن حياضها، حياض العزة والكرامة.
أن هذه الانتصارات التي تحققت تمثل خطوة في مسار تطهير البلاد من مليشيا الدعم السريع، وتبشر بنهاية هزيمة المليشيا الارهابية.
المجد والخلود لشهداءنا الابرار ، وعاجل الشفاء للجرحي والعودة للمفقودين وأن يعم السلام والأمان ارجاء البلاد.
مورال فوق
زكريا عثمان بنقو
مدير مكتب الحركة باسرائيل