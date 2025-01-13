مورال فوق .. حركة العدل والمساواة السودانية – مكتب إسرائيل يهنئ بتحرير مدني

أمانة المكاتب الخارجية

مكتب اسرائيل

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تتقدم مكتب حركة العدل والمساواة السودانية في اسرائيل بعظيم التهنئة للشعب السوداني البطل، ولابناء الجالية السودانية في اسرائيل ولقوات الشعب المسلحة وقوات المشتركة، والمستنفرين بمناسبة تحرير مدينة ودمدني السني، ومواصلة الكفاح الثوري لدحر مليشيا الجنجويد الارهابية وتحرير كل شبر من تراب الوطن.

جل هذه الانتصارات تحققت بفضل من الله ثم بفضل استبسال ابطال القوات المسلحة وفرسان القوة المشتركة والمستنفرين وكل القوي المساندة.