كباشي: القوات المسلحة والقوات المساندة تعول على المواطنين في مسيرة تحرير البلاد من دنس المليشيا

أكد الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الإنتقالي، نائب القائد العام للقوات المسلحة، إن القوات المسلحة والقوات المساندة تعول على المواطنين وتستند عليهم في مسيرة تحرير البلاد من دنس مليشيا آل دقلو الإرهابية.

وقال الكباشي لدى مخاطبته إحتفالات حاشدة من داخل مدينة مدني عاصمة ولاية الجزيرة الأحد بمناسبة انفتاح القوات بولاية الجزيرة وتحرير مدني أمس، إن القوات المسلحة عازمة على مطاردة المليشيا حتى تحرير آخر شبر من أرض الوطن، مبشراً بأن المليشيا الى زوال.

وحيا شمس الدين كباشي صمود مواطني وأهل الجزيرة وصبرهم على جرائم وانتهاكات المليشيا المتمردة، مبيناً بأن مدني وولاية الجزيرة ستعود كما كانت بل وأفضل مما كانت.