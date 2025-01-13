والي الجزيرة : مدني قلب السودان النابض وإستردادها نصر كبير

صرّح والي ولاية الجزيرة المكلف، الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، أن استعادة مدينة مدني كانت حدثًا استقبله الشعب السوداني ومواطنو ولاية الجزيرة بفرح كبير في مختلف مدن البلاد والعواصم الخارجية.

وقام الوالي، برفقة اللجنة الأمنية وقيادة الفرقة الأولى مشاة بمدني، بزيارة القوات المتمركزة عند مدخل المدينة الغربي عند كبري البوليس.

وأشاد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير بدور القوات المسلحة، وهيئة العمليات، وجهاز المخابرات العامة، والشرطة، والمجاهدين، والمستنفرين، مؤكدًا أنهم عملوا جميعًا بروح الفريق الواحد. وأضاف أن ولاية الجزيرة، قلب السودان النابض، قد استعادت مشروع الجزيرة والرهد إلى حضن الوطن، معلنًا أن الاحتفالات ستعم قريبًا في الخرطوم والجنينة.

وأكد الوالي أن مسيرة الانتصارات ستستمر، وأن معركة الكرامة هي معركة الوطن بأكمله، مشيرًا إلى أن استرداد مدينة مدني يمثل نصرًا لكل السودان وبوابة لاستعادة باقي الولايات إلى حضن الوطن، حتى يتم تطهير البلاد من آخر متمرد لتعود حرة وأبية تنعم بالأمن والاستقرار.