وزيرتا المالية والصحة بنهر النيل تقدمان التهاني لقائد سلاح المدفعية بمناسبة تحرير مدينة مدني

قامت الأستاذة أميرة أحمد حسن، وزيرة المالية والقوى العاملة، والدكتورة ماجدة عبد الله، وزيرة الصحة بولاية نهر النيل، الأحد، بزيارة إلى اللواء ركن محمد الأمين حسن عبد الوهاب، قائد سلاح المدفعية، بمكتبه في عطبرة. وقدمتا له التهاني بمناسبة استعادة مدينة ود مدني وانتصارات القوات المسلحة في مختلف المحاور القتالية، وذلك بحضور العميد ركن أمير محجوب العوض والعقيد عباس داؤود عباس.

وخلال اللقاء، عبّرت الوزيرتان عن سعادتهما بعودة مدينة ود مدني إلى حضن الوطن، معتبرتين ذلك ضربة قاصمة للمليشيا المتمردة. وأشادت الوزيرتان بشجاعة وبسالة القوات المسلحة السودانية وجميع القوات النظامية الأخرى، وكذلك بكل من ساهم في تحقيق هذا النصر الذي أثلج صدور الشعب السوداني في الداخل والخارج.

وأكدتا ثقتهما الكاملة في استمرار الانتصارات والبشريات بفضل عزيمة الجيش الباسل ودعم الشعب، حتى يتم تحرير كل شبر من أرض الوطن التي تدنست بأيدي المرتزقة.

من جانبه، رحّب اللواء ركن محمد الأمين حسن عبد الوهاب بهذه الزيارة، مشيرًا إلى الفرحة والمسيرات العفوية التي اجتاحت العالم احتفالًا بانتصارات القوات المسلحة. وأكد التزامهم بمواصلة أداء واجبهم الوطني تجاه الوطن وشعبه بكل تفانٍ وإخلاص.

سونا