مراجعة استمارات الشركات وإدخال البيانات.. وزير العدل يتفقد العمل بالمسجل التجاري

قام وزير العدل، د. معاوية عثمان محمد خير، بزيارة تفقدية إلى إدارة التسجيلات التجارية، برفقة رئيس المكتب التنفيذي، كبير المستشارين عبد الله عبد الدائم. واستهل الوزير زيارته بتهنئة العاملين بالوزارة والشعب السوداني على تحرير حاضرة ولاية الجزيرة من التمرد.

وخلال الجولة، اطلع الوزير على سير العمل في الكيانات التجارية الجديدة، بما في ذلك الشركات، وأسماء الأعمال، والشراكات، والتوكيلات التجارية. كما استمع إلى تنوير شامل من المسجل التجاري العام، المستشار العام د. إبراهيم محمد أحمد دريج، الذي قدّم شرحًا حول أنظمة العمل وسير العمليات في إدارة التسجيلات التجارية، بالإضافة إلى مستجدات عمل اللجان المعنية بمراجعة استمارات الشركات وإدخال البيانات، فضلاً عن متابعة سير العمل بمكاتب المسجل التجاري في الولايات.

وفي ختام الزيارة، تفقد د. معاوية سير العمل في مجمع المستشار العام عنايات عثمان لخدمات التسجيلات التجارية والملكية الفكرية الاتحادية. وحرص على الاستماع إلى ملاحظات بعض المحامين الذين أشادوا بتهيئة بيئة العمل في المجمع. ووعد الوزير بالعمل على تذليل العقبات التي تواجه سير العمل، مشددًا على أهمية دور المسجل التجاري في دعم الاقتصاد الوطني.