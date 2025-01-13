وفد لجنة التسيير المركزية لجمعية الهلال الأحمر السوداني يزور المركز القومي لامتحانات الشهادة السودانية

قام وفد لجنة التسيير المركزية لجمعية الهلال الأحمر السوداني، برئاسة اللواء (معاش) خضر الطويل، الأحد، بزيارة إلى المركز القومي لامتحانات الشهادة السودانية في عطبرة.

وأوضح اللواء خضر الطويل أن الهدف من الزيارة هو متابعة عمل الجمعية في فروعها بمختلف الولايات، مشيرًا إلى أن الجمعية تعمل في جميع ولايات البلاد الـ18 بلا انقطاع لتقديم الخدمات الإنسانية عبر متطوعيها المنتشرين في كافة أنحاء السودان.

وفي السياق ذاته، أكد الأستاذ إمام الدين محمد أحمد، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية نهر النيل، التزام الجمعية بدعم العملية التعليمية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وأوضح أن الجمعية قدمت دعماً للمركز القومي لامتحانات الشهادة السودانية، الذي يستعد حالياً لمرحلة التصحيح، من خلال توفير المواد الغذائية والناموسيات والكمامات، بالإضافة إلى تقديم خدمات صحية أخرى. ويأتي هذا الدعم ضمن إطار برنامج “التعليم في أوقات الطوارئ” الذي تتبناه الجمعية بولاية نهر النيل.

من جانبه، أشاد الأستاذ وليد حامد، مساعد مدير الامتحانات، بجهود جمعية الهلال الأحمر السوداني في مجال العمل الإنساني عامة ودعم العملية التعليمية خاصة. وعبّر عن تقديره للزيارة، التي تُعد الثانية من نوعها من قبل الجمعية إلى المركز القومي لامتحانات الشهادة السودانية.

سونا