🔴 مناوي لـ(المحقق): حميدتي محسوب على الذين رفع عنهم القلم وهو إما مجنون أو ميت

أكد حاكم إقليم دارفور رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي أن مدني تعتبر صرة السودان، وأنه بتحريرها ستتبعها مدن أخرى

وعلق مناوي على هجوم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو ” حميدتي” عليه في خطابه أمس “السبت” عقب دخول الجيش السوداني مدينة ود مدني قائلا أن خطاب حميدتي لا قيمة له، وأضاف مناوي في تصريح خاص لموقع ” المحقق” الإخباري أن حميدتي محسوب مع الذين رفع عنه القلم، وإنه إما مجنون أو نائم أو صبي ولم يصل مرحلة الرشد بعد، أم ميت.

وكان قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” قد شن هجوما عنيفا على حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وذلك في أعقاب هزيمته في مدينة مدني صباح أمس “السبت”، ووصف حميدتي مناوي بـ “الكلب” في تسجيل صوتي مشين يؤكد انه فقد السيطرة على نفسه بعد الهزيمة وظهر عليه الفشل حيث فقد أعصابه، ولم يتمكن من ضبط حديثه عقب خسارة قواته في مدني بولاية الجزيرة، وتحدث حميدتي بنبرة حادة في تسجيل صوتي مساء أمس، وأقر بخسارته للمعرك، معللا ذلك بأن الحرب كر وفر، مؤكدا أن الحرب لن تنتهي لو ظلت 21 عاما وليس 21 شهرا.

القاهرة- المحقق- صباح موسى