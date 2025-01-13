مليشيا آل دقلو الإرهابيّــة تشن هجوماً على كهرباء سد مروي بعدد من المسيرات الانتحارية.. والمضادات الأرضية تتصدى لها

أعلنت الفرقة 19 مشاة مروي، أن مليشيا آل دقلو الإرهابية، شنت هجوماً استهدفت فيه كهرباء سد مروي بعدد من المسيرات الانتحارية، وتصدت لها المضادات الأرضية، وإن هنالك بعض الخسائر وسيتم إصلاحها.

وقالت الفرقة 19 مشاة، إن الهجوم يأتي في إطار حملة المليشيا الإرهابية الممنهجة لاستهداف المواقع العسكرية والمنشآت الحيوية والمشاريع التنموية للبلاد، وبعد الهزائم المتتالية التي ألحقتها القوات المُسلّحة بها في كل المحاور.

صحيفة السوداني