فضحية جديدة تلاحق «ماكدونالدز».. ما القصة؟

أفادت شبكة “CBS News” بأن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” كشفت عن عشرات المخالفات الصحية في إحدى منشآت إنتاج الأغذية التابعة لمزرعة “تايلور فارم”، المورد الرئيسي لسلسلة مطاعم “ماكدونالدز” للوجبات السريعة.

وذكرت الشبكة أن تقرير التفتيش، الذي تم الاطلاع عليه، تضمن تفاصيل شاملة للمخالفات التي تم العثور عليها في المزرعة في كولورادو، والتي تشمل وجود بكتيريا الإشريكية القولونية، مما أدى إلى إصابة مئات الأشخاص وسحب البصل المستخدم في وصفات “ماكدونالدز” في أكتوبر الماضي.

وتعمل مزرعة “تايلور فارم” على توريد “البصل المقطع” إلى ماكدونالدز في العديد من الولايات الأمريكية، بالإضافة إلى توفير أنواع أخرى من السلطات التي تُباع في المتاجر كمنتجات جاهزة للأكل.

الشركة تصف منتجاتها بأنها تُعتبر حلًا لوجبات بدون تحضير، حيث يتم توفير الطعام بطريقة تمنع خطوات التحضير التقليدية، مثل غسل الخضروات أو تقطيعها.

سلسلة “ماكدونالدز” أكدت أنها فرضت أعلى معايير السلامة الغذائية على مورديها، وأوقفت شراء منتجات مزارع تايلور قبل صدور تقرير التفتيش، حيث أوقفت توريد البصل من المزرعة في كولورادو منذ أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى استبدال الموردين في 900 فرع كان يعتمد على هذه المزرعة.

من جانبها، قالت مزارع تايلور إنها اتخذت خطوات فورية لمعالجة المخالفات والانتهاكات التي تم العثور عليها، مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء إداري ضد الشركة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن المفتشين اكتشفوا أغشية حيوية رقيقة وكميات كبيرة من بقايا الطعام في معدات المزرعة، حيث كان العمال يتهاونون في إجراءات التعقيم وغسل اليدين.

شبكة “CBS News” أشارت إلى أن المفتشين لاحظوا أيضًا أن عمال المزرعة كانوا يتخطون خطوات مهمة، مثل التجفيف بعد غمس الأدوات في محلول التعقيم الكيميائي، الذي لم تتمكن الإدارة من التحقق من مصدره أو مكونات المواد المخلوطة بداخله.

الدستور