عصير قد يعيد نمو الشعر في المناطق الصلعاء!

يعد تساقط الشعر مشكلة شائعة، ويمكن أن يكون العثور على علاجات طبيعية لمعالجته فعالاً وصديقاً للميزانية.

ومن بين هذه العلاجات عصير الطماطم الذي يتوفر بسهولة وهو مكون قوي ومدهش ومعروف بقدرته على تعزيز نمو الشعر.

إذ تعتبر الطماطم غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية التي تغذي فروة الرأس وتقوي بصيلات الشعر. ووفق صحيفة Times of India، يمكن استخدام عصير الطماطم لإعادة نمو الشعر في المناطق الصلعاء وتحسين صحة الشعر بشكل عام خلال شهرين إلى 3 أشهر، كما يلي:

فوائد مكونات الطماطم

تحتوي الطماطم على العديد من العناصر الغذائية التي تدعم صحة الشعر:

1. فيتامين C: يعزز إنتاج الكولاجين، وهو بروتين حيوي لنمو الشعر.

2. الليكوبين: يعد أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي بصيلات الشعر من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

3. فيتامين A: يحفز إنتاج الدهون، ويحافظ على ترطيب فروة الرأس ويعزز نمو الشعر الصحي.

4. البيوتين والزنك: يحسن قوة الشعر ومنع ترققه.

5. الأحماض الطبيعية: تساعد في الحفاظ على توازن درجة حموضة فروة الرأس وإزالة التراكمات وتقليل قشرة الرأس، مما يخلق بيئة مواتية لإعادة نمو الشعر.

علاج بقع الصلع

1. تدليك فروة الرأس بعصير الطماطم

تعد أبسط طريقة لاستخدام عصير الطماطم بانتظام:

• 1: خلط 1-2 طماطم طازجة للحصول على عصير ناعم.

• 2: تصفية العصير لإزالة اللب لسهولة استخدامه.

• 3: وضع العصير مباشرة على فروة الرأس، مع التركيز على مناطق الصلع.

• 4: التدليك بلطف بحركات دائرية لتحفيز الدورة الدموية.

• 5: ترك العصير لمدة 30 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر والشامبو الخفيف.

• التكرار: يمكن استخدام هذا العلاج مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مرئية.

2. قناع الشعر بالطماطم والصبار

إن مزج عصير الطماطم مع الصبار يعزز فعاليته إلى المستوى التالي:

المكونات: ملعقتان كبيرتان من عصير الطماطم، وملعقة كبيرة من جل الصبار.

الخطوات: خلط المكونين معاً للحصول على عجينة ناعمة، ثم وضع القناع على فروة الرأس والشعر. وتركه 45 دقيقة قبل شطفه جيداً.

3. علاج عصير الطماطم وزيت جوز الهند

تتكامل خصائص زيت جوز الهند المرطبة مع العناصر الغذائية الطبيعية الموجودة في عصير الطماطم:

المكونات: ملعقتان كبيرتان من عصير الطماطم، وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

الخطوات: تسخين زيت جوز الهند قليلاً ثم خلطه مع عصير الطماطم. يتم تدليك فروة الرأس والمناطق الصلعاء بالخليط وتركه على الرأس طوال الليل لتغذية عميقة بعدها يتم شطفه صباح اليوم التالي. يمكن استخدام هذا العلاج مرتين في الأسبوع.

4. مزيج عصير الطماطم وعصير البصل

يُعرف عصير البصل بمحتواه من الكبريت، الذي يعزز نمو الشعر:

المكونات: ملعقة كبيرة من عصير الطماطم وملعقة كبيرة من عصير البصل.

الخطوات: خلط العصائر وتطبيقها على فروة الرأس جيداً. يُترك الخليط 30 دقيقة قبل شطفه بشامبو خفيف.

نصائح إضافية

• يجب أن يُراعى دائماً إجراء اختبار رقعة من الجلد قبل وضع عصير الطماطم على فروة الرأس، إذ ربما يعاني بعض الأشخاص من تهيج الجلد.

• تجنب الإفراط في استخدام عصير الطماطم، حيث أن حموضته يمكن أن تؤدي إلى جفاف فروة الرأس.

• ينبغي الجمع بين علاجات عصير الطماطم ونظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية المفيدة للشعر مثل الحديد والبيوتين وأحماض أوميغا-3 الدهنية.

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