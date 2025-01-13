توضيح وزير الطاقة والنفط عن الاعتداء على المحطة التحويلية بمحطة توليد سد مروي

اوضح وزير الطاقة والنفط د.محي الدين نعيم، ان المحطة التحويلية بمحطة توليد سد مروي تعرضت في حوالي الساعة 3:30 صباح اليوم الاثنين 13 يناير ٢٠٢٥م لهجوم بالمسيرات وبحمد الله لا توجد خسائر في الارواح.

وقال إن الهجوم أدى الى احتراق مفاعل خط المرخيات Reactor وجاري العمل الان في فحص المفاتيح والكوابل ويتم ويتم تقييم الخسائر لتحديد الاحتياجات بصورة عاجلة.

وأضاف الوزير أن محطة التوليد لم تتأثر بما في ذلك التوربيانت والمحولات والمعدات المساعدة، مبينا ان المحطة خرجت نتيجة للهجوم وتم لاحقا تشغيل وحدة واحدة لتغذية المحطة والولاية الشمالية وايضا خرجت من الخدمة وتجري الجهود الآن لارجاعها للخدمة.

وأشار إلى ان بقية الخطوط الناقلة بما في ذلك خطوط عطبرة والمرخيات في انتظار فحصها من قبل مهندسي شركة النقل وامكانية رجوعها للخدمة في اقرب وقت ممكن.

وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ مزيد من التدابير لحماية المنشآت والمرافق الحيوية بالدولة.

سونا