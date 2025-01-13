مداراتمنوعات

شاهد بالصورة والفيديو.. رغم دخله البسيط.. “بائع” سوداني بأحد الأسواق يقوم بتوزيع “البسكويت” الذي يبيعه مجاناً عند سماعه بتحرير مدني والتبرعات تنهال عليه بالمليارات من رجال الأعمال

2025/01/13
470053610 586385094286802 8542368249650882485 n

خطف بائع بسيط بأحد الأسواق السودانية الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر “الترند”, بلفتته الرائعة التي قام بها.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو متداول البائع وهو يفترش بضاعته التي كانت عبارة عن “بسكويت”.

وفاجأ البائع الشاب, الجميع بتوزيعه “البسكويت”, مجاناً على المارة بالسوق, وذلك بعد سماعه خبر دخول الجيش, لمدينة ود مدني, وتحريرها من قوات الدعم السريع.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد انهالت التبرعات والهدايا, على البائع الشاب من رجل أعمال سودانيين, داخل وخارج الوطن.

حيث تلقى دعماً مقدراً من أحد رجال الأعمال السودانيين, في مصر, والذي أعلن تبرعه الفوري للشاب بمبلغ مليار جنيه “مليون”, لمساعدته على إنشاء رأس مال جديد.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/01/13