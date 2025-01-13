شاهد بالصورة والفيديو.. رغم دخله البسيط.. “بائع” سوداني بأحد الأسواق يقوم بتوزيع “البسكويت” الذي يبيعه مجاناً عند سماعه بتحرير مدني والتبرعات تنهال عليه بالمليارات من رجال الأعمال

خطف بائع بسيط بأحد الأسواق السودانية الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر “الترند”, بلفتته الرائعة التي قام بها.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو متداول البائع وهو يفترش بضاعته التي كانت عبارة عن “بسكويت”.

وفاجأ البائع الشاب, الجميع بتوزيعه “البسكويت”, مجاناً على المارة بالسوق, وذلك بعد سماعه خبر دخول الجيش, لمدينة ود مدني, وتحريرها من قوات الدعم السريع.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد انهالت التبرعات والهدايا, على البائع الشاب من رجل أعمال سودانيين, داخل وخارج الوطن.

حيث تلقى دعماً مقدراً من أحد رجال الأعمال السودانيين, في مصر, والذي أعلن تبرعه الفوري للشاب بمبلغ مليار جنيه “مليون”, لمساعدته على إنشاء رأس مال جديد.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين