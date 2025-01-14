حامد الفكي رئيساً للنيابة العامة بولاية الجزيرة وتوجيه لأعضاء النيابة العامة بالعودة فوراً

أصدر النائب العام، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، القرار رقم (1) لسنة 2025، الذي نص على نقل رئيس النيابة العامة، مولانا النزير حامد الفكي أحمد، لتولي منصب رئيس النيابة العامة بولاية الجزيرة – السودان وذلك في ظل استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية.

كما وجّه النائب العام جميع أعضاء النيابة العامة بالعودة الفورية لمباشرة مهامهم في جميع محليات الولاية، بما في ذلك المناطق التي واصلت عملها خلال فترة الحرب.

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