والي جنوب كردفان يخاطب المسيرة الوطنية الهادرة لاسترداد مدني

خاطب والي جنوب كردفان محمد ابراهيم عبدالكريم واعضاء اللجنة الامنيه والجهاز التنفيذي خاطب المسيرة الوطنية الاهلية التى نظمتها اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية الولائية نصرة وفرحة لاسترداد حاضرة ولاية الجزيزة مدني حيث خرجت جميع محافظات الولاية فى مسيرات هادرة جابت الشوارع مرددين شعارا جيشا واحد شعب واحد و استعادة مدني يعني الطريق الى استعادة السودان وحسم اكبر مؤامرة تاريخية تحدث فى السودان .

وقال الوالي ان الحرب قد انتهت و الحرب القادمة حرب العملاء والخونة الا من تاب واستغفر وان الاجهزة الامنية تتابع عن كثب وترصد كافة تحركات الخونة والمأجورين اعداء السودان ولا عذر لمن انذر.

كما حيا الوالي القيادة العليا للقوات المسلحة سعادة القائد العام الفريق اول البرهان واركان حربه من اعضاء مجلس السيادة الإنتقالي و ضباط وضباط صف وجنود والقوات النظامية الاخرى والمشتركة بمحور الفاشر قطاع التزاكر.

وقال ان الجيش علمنا كيفية الحفر بالابرة وهو خطط تكتيكية استراتيجية محكمة مشددا بان الطريق القومي الرابط بين الدلنج وكادوقلي والدلنج القوز الابيض مسألة وقت فقط واعدا المقاومة الشعبية بتدريب متطور وحديث عن المسيرات والمدفعية الثقيلة المتطورة الموجهة مشيدا بتعاضد وتماسك المواطنين حول قواتهم المسلحة وانتظامهم فى وصفوف المقاومة الشعبية.

فيما هنأ قائد الفرقة ١٤مشاة اللواء الركن فيصل مختار الساير هنأ الشعب السوداني ومواطني الولاية بانتصار الجيش لاسترداد مدني التى تمثل قلب السودان النابض واعدا الجميع بان ايام قلائل تسمعوا اخبار سارة.

وقال ان كادقلي سطرت من قبل تاريخ السودان بابطال واليوم دعمت ودفعت بالف مقاتل لخوض معركة الكرامة بأم درمان قطعوا زحف الدعم السريع المتمردة.

وأعلن اكتمال الترتيبات و التجهيزات الفنية للمقاومة الشعبية للدفع بهم في الخطوط الأمامية واخوات نسيبة فى المؤخرة .