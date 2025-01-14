ترتيبات لبدء العودة الطوعية لوافدي الخرطوم من شندي

عقد المدير التنفيذي لمحلية شندي، خالد عبد الغفار الشيخ، اجتماعًا لمناقشة الترتيبات اللازمة لتيسير العودة الطوعية للنازحين من ولاية الخرطوم إلى محلية شندي بسبب الحرب، وذلك بعد استقرار الأوضاع الأمنية واستئناف العمل في العديد من المرافق والخدمات العامة بمناطق واسعة في الخرطوم.

شارك في الاجتماع رئيس غرفة النقل بولاية نهر النيل ومحلية شندي، سيف الدين حدباي بشير، ومدير ديوان الزكاة، أيوب عبد الماجد، إلى جانب عدد من مديري الإدارات وقادة المبادرات الشبابية والتطوعية.

أكد خالد عبد الغفار الشيخ أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لإنجاح مشروع العودة الطوعية، لا سيما في ما يتعلق بنقل النازحين وممتلكاتهم. كما شدد على ضرورة توفير بعض مقومات الاستقرار للنازحين بعد عودتهم، مثل المواد التموينية، مستلزمات الأطفال، وأدوية الأمراض المزمنة.

من جانبه، أعلن مدير ديوان الزكاة بشندي، أيوب أحمد عبد الماجد، عن دعم الديوان لمشروع العودة الطوعية بتقديم مواد تموينية بقيمة خمسة ملايين جنيه.

وأشار رئيس غرفة النقل بولاية نهر النيل ومحلية شندي، سيف الدين حدباي بشير، إلى أن الغرفة تعمل بالتعاون مع السلطات والجهات المعنية لضمان تنفيذ العودة الطوعية بسهولة ويسر.