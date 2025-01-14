كتيبة اسود قضروف سعد تدفع بعدد من المجاهدين لولاية الجزيرة!

دفعت حكومة ولاية القضارف، الاثنين، بعدد من المجاهدين من كتيبة اسود قضروف سعد لولاية الجزيرة للمشاركة فى العمليات التى تجرى ضد مرتزقة ملشيات الدعم السريع.

وحيا والي القضارف الفريق الركن محمد احمد حسن احمد مجاهدات أبناء القضارف الثابتة والراسخة منذ إندلاع الحرب وقال إن قوات اسود قضروف سعد ستكون إضافة حقيقية فى العمليات داعيا المجاهدين لضرورة الثبات والتقدم لتنظيف كل ولاية الجزيرة من جيوب الخونة والمارقين حتى الخرطوم وأعلن الوالي عن دعمه بمبلغ (١٥) مليار جنيها للمجاهدين.

وأشار الاستاذ عبدالعاطي حسن دكين عضو القيادة المدنية لكتيبة اسود قضروف سعد للدفع بعدد (١٣٠) مجاهداً لمناطق العمليات متقدمين للصفوف الامامية يمثلون كافة الوان الطيف المجتمعي بالولاية.