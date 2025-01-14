سلطة الطيران المدني تهنيء القوات المسلحة بتحرير مدينة ود مدني

هنّأ المدير العام لسلطة الطيران المدني، أبو بكر الصديق محمد، فخامة رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، بمناسبة تحرير مدينة ود مدني وعودتها إلى حضن الوطن بعد تطهيرها من المليشيات المتمردة.

وأشاد المدير العام بالتضحيات العظيمة والبطولات التي قدمتها القوات المسلحة، وجهاز الأمن والمخابرات، وقوات الشرطة، والقوات المشتركة، والمستنفرين، وقوات درع السودان، مشيرًا إلى التلاحم والتكاتف الذي أبداه الشعب السوداني في دعمه للقوات النظامية.

كما أكد دعم كافة العاملين بسلطة الطيران المدني وقطاع الطيران في السودان للقيادة والقوات المسلحة، مشددًا على التزامهم بالعمل المشترك من أجل بناء مستقبل مشرق تسوده الأمن والسلام.

واختتم بالدعاء لله بأن يحفظ الجنود البواسل، ويوفق القيادة لتحقيق المزيد من الانتصارات، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تمثل مصدر فخر وعزة للسودان.

سونا