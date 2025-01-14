مانشستر سيتي يقترب من ضم عمر مرموش.. مفاوضات حاسمة قيد التنفيذ

أفادت شبكة “سكاي سبورت” الألمانية، يوم الاثنين، بحدوث تطورات جديدة في مفاوضات نادي مانشستر سيتي مع اللاعب الدولي المصري عمر مرموش، نجم فريق آينتراخت فرانكفورت.

وأشارت التقارير إلى أن المحادثات جرت بين المدير الرياضي لمانشستر سيتي، تشيكي بيجريستين، ونظيره في فرانكفورت، ماركوس كروش، لبحث تفاصيل الصفقة.

يقدّر مانشستر سيتي أن تصل قيمة الصفقة إلى 70 مليون يورو، إلى جانب بعض المكافآت، في حين يطالب نادي فرانكفورت بمبلغ لا يقل عن 80 مليون يورو للتخلي عن اللاعب، مما يبقي الباب مفتوحًا لمزيد من المفاوضات.

وتسعى الأطراف المعنية إلى إنهاء الصفقة في أقرب وقت، مع توقعات بالتوصل إلى اتفاق نهائي بحلول يوم الثلاثاء. وفي حال إتمام الصفقة، قد يغيب عمر مرموش عن مباراة فرانكفورت المقبلة ضد فرايبورج.

بوابة الأهرام