في ختام زيارته إلى غينيا بيساو ضمن جولته الإفريقية – رئيس مجلس السيادة القائد العام والرئيس الغيني يعقدان مؤتمراً صحفياً

عقد السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان وفخامة رئيس جمهورية غينيا بيساو عمر سيسوكو، عقدا مؤتمراً صحفياً مشتركاً في القصر الرئاسي في بيساو بحضور الأجهزة الإعلامية والصحفية.

وعبر رئيس المجلس السيادي عن سعادته البالغة بزيارته إلى جمهورية غينيا بيساو، لافتاً إلى أنه عقد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس عمر سيسوكو، تناولت مجالات التعاون المشترك ، معبراً عن تقديره العميق لمواقف الرئيس سيسوكو تجاه قضية السودان واهتمامه بتطورات الأوضاع في السودان.

وأشار رئيس المجلس السيادي إلى أن السودان يواجه حرباً تعددت أطرافها وتم غزوه بواسطة مرتزقة ومليشيات الدعم السريع الارهابية المتمردة التي دمرت البنية التحتية للدولة. وارتكبت جرائم ممهنجة ضد الشعب وقال” أن العالم يعلم جيداً أن هذه المليشيا ارتكبت جرائم حرب وإبادة جماعية في حق المواطنين ، مجدداً موقف الشعب السوداني الرافض للتفاوض والجلوس معها ووجودها في المستقبل .

وأكد رئيس مجلس السيادة أن علاقات السودان ستبنى على مواقف الدول من هذه الحرب ، وقال “أن الحرب لن تتوقف إلا بخروج هذه المليشيا من الأعيان المدنية ومساكن المواطنين وايقاف الدعم من الدول التي تدعم المليشيا سياسياً وعسكرياً .

مشيداً بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة فى كافة المحاور .

وأشار إلى أن الرئيس عمر سيسوكو تفهم موقف السودان في هذا الصدد ووعد بأنه سيبذل الجهود مع الجميع لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان وعودة الحياة الطبيعية للشعب السوداني.

وأمن رئيس المجلس السيادي على أهمية حل المشاكل الداخلية لدول القارة داخل البيت الإفريقي ، والنأى عن الحلول الخارجية، داعياً إلى الاستفادة من الموارد التي تذخر بها إفريقيا ورفض الوصايا من الخارج.

وحيا رئيس مجلس السيادة قادة الدول الإفريقية الذين يسعون إلى حل قضايا القارة داخل المنظومة الإفريقية، مشدداً على أهمية التصدي للتمرد فى القارة الذي يعمل على زعزعة واستقرار إفريقيا.

من جانبه رحب رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو بزيارة رئيس المجلس السيادي، لافتاً إلى أن هذه أول زيارة لرئيس سوداني لغينيا، مشيراً إلى الروابط التي تربط الشعبين السوداني والغيني، وقال “الشعب السوداني شعب له سمعة طيبة وسط إفريقيا والعالم” .